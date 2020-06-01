В Турции нейтрализованы три террориста РПК
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Тунджели нейтрализованы три террориста Рабочей партии Курдистана.
Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, заявил министр внутренних дел Сулейман Сойлу.
Сойлу отметил, что террористы были нейтрализованы в ходе операции, проведенной жандармерией в районе Оваджик при поддержке ВС Турции. Министр также сказал, что за выходные дни в стране нейтрализованы 14 террористов РПК.
С соответствующим заявлением выступила и местная власть провинции, где также говорится о ликвидации трех террористов в ходе воздушной операции, проведенной командованием жандармеии провинции.
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