В Турции ликвидирован особо опасный террорист

Силы безопасности Турции ликвидировали члена террористической организации TKP/ML Хасана Аташа, сообщает МВД республики, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Согласно информации, спецоперация была проведена в районе Оваджык восточной турецкой провинции Тунджели.

Хасан Аташ, известный под кодовым позывным «Шерзан», был включен в так называемый «оранжевый список» разыскиваемых террористов МВД Турции.

За его поимку власти назначили финансовое вознаграждение в размере около 1 млн турецких лир.

При уничтоженном террористе обнаружены автомат Калашникова и две ручные гранаты.

В регионе продолжаются антитеррористические операции.