В Турции опасаются начала второй волны пандемии коронавируса

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Ван не исключается начало второй волны пандемии коронавируса, сообщает в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Накануне карантинный режим был введен в трех населенных пунктах провинции.

В настоящее время карантинный режим охватывает в провинции 19 тысяч человек.

Отметим, что за последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 18 человек, общее число жертв заболевания достигло 4 648.

Количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 168 340, за прошедшие 24 часа 930 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Общее число выздоровевших достигло 133 400.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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