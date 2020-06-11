В мае этого года в Турции в ДТП погибли более 100 человек

БАКУ/Trend/ - В мае 2020 года в Турции произошли 19,316 тысячи дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 115 человек.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Управление полиции Турции.

Число получивших травмы в результате ДТП составило 7,8 тысячи человек.

Согласно отчету, 2,3 тысячи дорожных инцидентов произошло в результате боковых столкновений.

Кроме того, зарегистрированы 10 случаев цепных аварий.

«Причиной 101 ДТП, произошедших в мае 2020 года, стало превышение скорости», - говорится в сообщении.

108 ДТП произошли из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В мае этого года водителям в Турции были выписаны штрафы на общую сумму в 151,205 миллиона турецких лир.

Официальный курс на 11 июня составляет 6,7899 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

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