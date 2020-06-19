ВС Турции успешно продолжают антитеррористическую операцию на севере Ирака
БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Турции распространило видеокадры с изображением командос, участвующих в операции "Pençe-Kaplan" (Коготь тигра) на севере Ирака.
Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, данные кадры опубликованы на официальной странице в Твиттер министерства.
В публикации показаны кадры уничтожения укрытий, убежищ и пещер, используемых террористами. Сообщается, что операция успешно продолжается.
"Наши коммандос, которые непрерывно продолжают поисковые работы, один за другим разрушают укрытия, убежища и пещеры террористической организации РПК в Хафтанине", - говорится в публикации.
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