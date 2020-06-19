ВС Турции успешно продолжают антитеррористическую операцию на севере Ирака

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Турции распространило видеокадры с изображением командос, участвующих в операции "Pençe-Kaplan" (Коготь тигра) на севере Ирака.

Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, данные кадры опубликованы на официальной странице в Твиттер министерства.

В публикации показаны кадры уничтожения укрытий, убежищ и пещер, используемых террористами. Сообщается, что операция успешно продолжается.

"Наши коммандос, которые непрерывно продолжают поисковые работы, один за другим разрушают укрытия, убежища и пещеры террористической организации РПК в Хафтанине", - говорится в публикации.