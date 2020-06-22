В Турции произошло землятресение

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Карс произошло землетрясение магнитудой 4,1, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 22:17 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в районе Кагызман.

Очаг землетрясения залегал на глубине на глубине 6,5 километра.

О жертвах и разрушениях пока не сообщается.