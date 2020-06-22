В январе-мае грузоперевозки из Турции в Афганистан сократились более чем наполовину
Доступ к платной информации предоставляется по подписке
Если Вы уже имеете подписку, пожалуйста, войдите в систему: Войти
Если у Вас нет подписки, то Вы можете приобрести ее нажав на эту кнопку: Подписаться
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии надземного пешеходного перехода на улице Неаполя в Баку(ФОТО)
Посол: Латвия заинтересована в привлечении азербайджанских инвестиций в транспортно-логистический сектор
В Азербайджане выявлен 491 новый случай инфицирования коронавирусом, вылечились 283, скончались 6 человек - Оперативный штаб