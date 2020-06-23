Проливные дожди в Стамбуле привели к гибели одного человека

Турция 23 июня 2020 23:59 (UTC+04:00)
Проливные дожди в Стамбуле привели к гибели одного человека

БАКУ /Trend/ - Один человек погиб в результате сильных дождей в Стамбуле.

Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил губернатор провинции Стамбул Али Ерликая.

Ерликая сказал, что в результате сильных дождей в районе Эсеньюрт погиб гражданин Сирии.

Губернатор добавил, что несколько человек были доставлены в местные больницы и находятся в хорошем состоянии.

Ранее водяной смерч вместе с сильными дождями вызвал наводнение в некоторых районах Стамбула.

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