Проливные дожди в Стамбуле привели к гибели одного человека

БАКУ /Trend/ - Один человек погиб в результате сильных дождей в Стамбуле.

Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил губернатор провинции Стамбул Али Ерликая.

Ерликая сказал, что в результате сильных дождей в районе Эсеньюрт погиб гражданин Сирии.

Губернатор добавил, что несколько человек были доставлены в местные больницы и находятся в хорошем состоянии.

Ранее водяной смерч вместе с сильными дождями вызвал наводнение в некоторых районах Стамбула.