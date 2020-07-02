Президент Турции отбыл с визитом в Катар

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг направился в Катар с первым после начала пандемии новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) зарубежным визитом, пишет в четврег Trend со ссылкой на агентство Анадолу.

Самолет с главой турецкого государства на борту вылетел из столичного аэропорта Эсенбога в 12.05 по местному времени.

Турецкого лидера провожали вице-президент Фуат Октай и губернатор Анкары Васип Шахин.

В ходе визита президента сопровождают министр казначейства и финансов Берат Албайрак, министр национальной обороны Хулуси Акар, глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун, пресс-секретарь главы государства Ибрагим Калын и глава Управления национальной разведки Хакан Фидан.

В рамках рабочего визита в Дохе состоятся переговоры лидеров двух стран.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Шейх Тамим бин Хамад аль-Тани обсудят состояние двусторонних отношений, региональную и международную повестку дня.