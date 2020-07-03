В Турции произошел взрыв на заводе по производству пиротехники (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Сакарья произошел взрыв на заводе по производству пиротехники. Об этом пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
По предварительным данным, пострадали двое работников.
Во время взрыва на заводе находились свыше 100 работников.
На место инцидента прибыли пожарные и спасатели.
О причине взрыва не сообщается.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
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