В Турции произошел взрыв на заводе по производству пиротехники (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Сакарья произошел взрыв на заводе по производству пиротехники. Об этом пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По предварительным данным, пострадали двое работников.

Во время взрыва на заводе находились свыше 100 работников.

На место инцидента прибыли пожарные и спасатели.

О причине взрыва не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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