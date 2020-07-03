Высказывания ряда стран по поводу Айя-Софии - прямое вмешательство во внутренние дела Турции - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Высказывания ряда стран по поводу Айя-Софии - прямое вмешательство во внутренние дела Турции, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Эрдоагана Анкара сама решит статус Айя-Софии.

Он отметил что в Турции без проблем функционируют церкви и синагоги.

Отметим что, пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой сказал, что заявление Госдепартамента США по поводу Айя-Софии вызывает удивление.

Аксой отметил, что Айя-София является собственностью Турции, как и все остальные культурные ценности страны.

Пресс-секретарь также добавил, что каждый может свободно высказывать свои мысли, но никто не вправе говорить о наших суверенных правах методом "предупреждения и диктата".

Ранее Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Турции сохранить музейный статус Айя-Софии.

Отметим, что незадолго до этого лидер Националистической партии Турции Девлет Бахчели призывал использовать Айя-Софию как мечеть.

По словам Бахчели, музей является частью мусульманской культуры и должен использоваться по изначальному назначению.

Отметим, что в марте 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Айя-София может начать функционировать как мечеть-музей.

Ранее сообщалось, что зампредседателя оппозиционной партии Национального движения Турции, депутат Юсиф Халачоглу выступил с предложением вернуть музею Айя-София статус мечети.

Согласно сообщению, для восстановления статуса мечети направлено соответствующее обращение в парламент Турции.

Ранее другая оппозиционная партия Турции - Партия великого единства - также предлагала вернуть музею Айя-София статус мечети.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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