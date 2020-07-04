ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов в Ираке

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов РПК на севере Ирака. Об этом, как передает Trend, говорится в сообщении в Twitter Министерства национальной обороны страны.

Согласно информации, два самолета F-16 нанесли удары по объектам террористов в районе Авашин-Басьян.

В результате авиадуров объекты террористов были уничтожены.

Напомним, что конфликт Турции с Рабочей партией Курдистана (РПК), требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес за это время свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.