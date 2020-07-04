ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов в Ираке
БАКУ /Trend/ - ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов РПК на севере Ирака. Об этом, как передает Trend, говорится в сообщении в Twitter Министерства национальной обороны страны.
Согласно информации, два самолета F-16 нанесли удары по объектам террористов в районе Авашин-Басьян.
В результате авиадуров объекты террористов были уничтожены.
Напомним, что конфликт Турции с Рабочей партией Курдистана (РПК), требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес за это время свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
Лента новостей
Благодарственные письма: Господин Президент, мы поддерживаем все Ваши решения, принятые во благо каждого гражданина
При получении SMS-разрешения нужно отправить серию и номер автомобиля для его использования - Ульви Мехтиев
TƏBİB: В последние дни смертельные случаи имеют место как среди молодых, так и людей без сопутствующих заболеваний
В Азербайджане выявлено 583 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 395, скончались 7 человек - Оперативный штаб