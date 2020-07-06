МИД: Антитеррористчиеские операции ВС Турции в Ираке законны и необходимы

Операции ВС Турции на севере Ирака против террористической организации РПК осуществляются в соответствии с правом Анкары на самооборону, вытекающим из норм международного права. Об этом заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой, комментируя критические высказывания иракских властей относительно операций "Коготь Орла" и "Коготь Тигра", проводимых турецкими военными в северном Ираке, передает Trend со ссылкой на агентство Анадолу.

«Турция полна решимости воспользоваться своим правом предпринять необходимые шаги против террористов, незаконно укрывающихся в северном Ираке», - сказал Аксой.

Дипломат также призвал руководство Ирака к выполнению своих обязательства в рамках международного права и Конституции страны.

«Турция ожидает, что Ирак не позволит террористической организации РПК использовать свою территорию», - добавил Аксой.

Представитель МИД подчеркнул, что группировка представляет угрозу для безопасности и суверенитета не только Турции, но и Ирака.

«Турция готова сотрудничать с Ираком в борьбе против РПК», - сказал Аксой.

При этом он отметил, что Анкара «предпримет необходимые шаги, если Багдад не оправдает ожидания в контексте борьбы с терроризмом».