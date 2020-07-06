Кому выгоден ажиотаж вокруг статуса Айя Софии

БАКУ/Trend - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган любит называть вещи своими именами, не меняет своего мнения как перчатки, открыто декларирует свои цели. Именно из-за этих качеств он является очень неудобным партнером и собеседником для многих на Западе.

Он, так же как и лидеры других государств, защищает интересы своей страны, но при этом не использует политику с двойным дном, что обескураживает Запад и некоторые страны Ближнего Востока.

Примеров тому множество, начиная от истории с покупкой комплексов С-400, и заканчивая поддержкой признанного ООН правительства Ливии.

Это признают даже в странах, где Турцию считают конкурентом и видят в ней угрозу.

Ряд французских дипломатов разделяют мнение, что президент Турции Эрдоган - единственный человек, ведущий честную игру, не скрывая геополитических, военных и нефтегазовых целей. Это касается и Средиземноморья, и Ливии, и Кипра, говорится в статье под названием «Честную игру в Ливии ведет лишь Турция», опубликованной во французском журнале Le Canard Enchaine.

Запад привык добиваться своих целей по-иному. Как? Вспомним хронологию событий 2011 года в Ливии и судьбу полковника Каддафи.

Многих на Западе раздражает «агрессивная», как они считают, внешняя политика Турции.

Они хотели бы видеть ее контролируемой, как их собственная, и главное препятствие они во многом видят в личности президента Турции.

И вот очередной удобный случай: вопрос о статусе Айя Софии - бывшего православного храма, одного из старейших и крупнейших объектов христианской религии, находящегося на территории Турции и являющегося ее собственностью.

Напомню, что с 1935 года Айя София приобрела статус музея, и сохраняла его по сей день. Но в начале июня некая малоизвестная ассоциация обратилась в Госсовет Турции с запросом об изменении статуса храма из музея в мечеть.

Неуважение к христианскому миру – это прекрасный повод еще больше поднять градус неприязни к Турции.

Ловушка для президента Турции, как полагают ее изобретатели, выстроена таким образом, чтобы он при любом решении понес потери.

Оставив нынешний статус храма, он рискует получить недовольство своих многочисленных политических оппонентов внутри страны, особенно ультраправых националистов из Партии националистического движения (Milliyetçi Hareket Partisi, MHP), что может расшатать внутриполитическую ситуацию.

С другой стороны, сделав храм мечетью, он рискует столкнуться с волной отчуждения со стороны стран христианского мира. Можно не сомневаться, что будущие протесты и «всеобщая христианская солидарность» против Турции уже готовятся.

Президенту Эрдогану не в первый раз приходится распутывать сложные проблемы. Ему наверняка уже известно, кто на самом деле стоит за запросом на изменение статуса храма, и почему именно сейчас состоялся вброс этой темы в турецкое общество.

Есть еще один важный аспект, о котором следовало бы упомянуть – сдвиг турецкой внешней политики в сторону России, который представляет одну из главных геополитических угроз для коллективного Запада, безусловно желающего подорвать отношения между двумя странами.

Храм Айя София православный, а Россия это крупнейшая православная страна в мире.

Если завтра, с помощью апробированных технологий, православные россияне массово начнут высказывать свое возмущение, то официальной Москве придется как-то реагировать на это, потому что бездействие властей будет преподнесено россиянам как слабость.

Вот такая многоходовая комбинация в попытке нанести удар не только по Эрдогану, но и по отношениям между двумя странами.

Однако выход из этой ситуации есть: дать храму статус мечети, но одновременно не лишать его статуса музея, куда по-прежнему будут приходить миллионы людей, в том числе христиан.

В прошлом году президент Эрдоган уже озвучивал такую идею.

( Автор: Азер Ахмедбейли. Редактор: Ровшан Гусейнов)