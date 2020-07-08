С начала года из Египта через порты Турции перевезено более 8 млн тонн грузов

Турция 8 июля 2020 13:53 (UTC+04:00)
С начала года из Египта через порты Турции перевезено более 8 млн тонн грузов
Сирия и Иран подписали соглашение о военном сотрудничестве
Сирия и Иран подписали соглашение о военном сотрудничестве
С начала года из Египта через порты Турции перевезено более 8 млн тонн грузов
С начала года из Египта через порты Турции перевезено более 8 млн тонн грузов
В Могадишо произошел взрыв неподалеку от посольства Катара
В Могадишо произошел взрыв неподалеку от посольства Катара
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