Армения пытается решать свои внутренние проблемы с помощью внешней агрессии - правящая партия Турции

БАКУ /Trend/ - Армения пытается решать свои внутренние проблемы с помощью внешней агрессии, сказал зампредседателя правящей Партии справедливости и развития Турции Махир Унал, сообщает Trend в среду со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Унала, Турция всегда поддерживала Азербайджан и продолжит оказывать братской стране всяческую поддержку.

Напомним, что 12 июля вооруженные силы Армении в целях захвата позиций на армяно-азербайджанской государственной границе в Товузском направлении предприняли попытку атаки c использованием артиллерийского огня. Атака армянских сил была предотвращена ответными мерами. В ночь с 12 на 13 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность. В ходе ночных боев азербайджанские подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника. Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы. В ночь с 13 на 14 июля на территории Товузского района также шли ожесточенные бои. В ходе боев героически погибли генерал-майор Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев, майор Намиг Ахмедов, майор Анар Новрузов , прапорщик Ильгар Зейналлы, прапорщик Яшар Бабаев, военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы, солдат Эльчин Мустафазаде.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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