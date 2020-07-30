В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 213 тысяч
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 15 человек, общее число жертв заболевания достигло 5 674.
Об этом, как передает в четверг Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 229 891, за прошедшие 24 часа 967 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 213 539.
Лента новостей
В России с большой тревогой восприняли недавнее обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана - МИД РФ
Волонтеры диаспоры Азербайджана продвигают среди зарубежной молодежи лозунг "Karabakh is Azerbaijan!"
Новые механизмы льготного кредитования в Азербайджане расширяют возможности финансирования МСБ - агентство
В Азербайджане изменены правила приема в вузы лиц, получивших образование по международным программам
По поручению Президента Ильхама Алиева в Азербайджан доставлены новые автомобили скорой медицинской помощи (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство здания новой общеобразовательной школы в городе Шеки
Оккупационная политика Армении препятствует выполнению Азербайджаном международных обязательств в области охраны окружающей среды
На реконструкцию участка Огуз-Шеки автодороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки выделено 10 млн манатов - Распоряжение
Оценка экологического воздействия проекта по ветроэнергетике в Азербайджане завершится к концу года (ФОТО)
Распространена видеозапись с задержанием в Зардабе председателя муниципалитета и экс-представителя главы ИВ (ВИДЕО)