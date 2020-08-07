В вооруженные силы Турции продолжается поставка инструктивных комплектов TEBER-82, пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкий военный портал Defensehere.

Согласно данным паправляющие комплекты TEBER-82 превращают бомбы серий MK-81 и MK-82 производства турецкой военной компании Roketsan в смарт бомбы.

Комментируя данный факт директор Секретариата оборонной промышленности (SSM) Турции Исмаил Демир сказал, что Турция осуществила новые поставки отечественных комплектов TEBER-82, разработанных компанией Roketsan.

Радиолокационные комплекты TEBER-82, имеют дальность от 2 до 28 километров.

Первая поставка рулевого комплекта TEBER, который успешно завершил интеграционные и сертификационные деятельности для самолетов F-16, началась в 2018 году.

Комплект, используемый вместо боеприпасов, полученных из-за рубежа, обладает высокой маневренностью. TEBER-82 также оснащен режимами наведения, такими как заголовок лазерного искателя, блок измерения инерции и система глобального позиционирования.