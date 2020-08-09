В ДТП в Турции пострадали 25 человек

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле попал в ДТП пассажирский автобус, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, в результате инцидента пострадали 25 человек, из них 3 ребенка. Погибли 5 человек.

По предварительным данным, автобус врезался в опорную стену путепровода.

На место происшествия было направлено множество машин скорой помощи, пожарных и полицейских.

Состояние семерых пострадавших оценивается как тяжелое. Водитель автобуса также погиб в аварии.