В ДТП в Турции пострадали 25 человек
БАКУ /Trend/ - В Стамбуле попал в ДТП пассажирский автобус, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, в результате инцидента пострадали 25 человек, из них 3 ребенка. Погибли 5 человек.
По предварительным данным, автобус врезался в опорную стену путепровода.
На место происшествия было направлено множество машин скорой помощи, пожарных и полицейских.
Состояние семерых пострадавших оценивается как тяжелое. Водитель автобуса также погиб в аварии.
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