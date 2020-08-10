Эрдоган: турецкие врачи работают над разработкой 8 вакцин против СOVID-19

По данным ВОЗ, Турция занимает третье место после США и Китая в списке стран, разрабатывающих собственную вакцину против коронавирусной инфекции нового типа. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии открытия Центра усовершенствования при Институте управления промышленности Турции (TÜBİTAK), передает Trend со ссылкой на Анадолу.

По его словам, турецкие врачи под эгидой TÜBİTAK работают над разработкой 8 вакцин и 10 препаратов против СOVID-19.

«Две вакцины против коронавируса, разрабатываемые турецкими врачами, успешно прошли испытания на животных. Разрешены клинические испытания одной из них на людях», - сообщил глава государства.

Турецкий лидер также коснулся перспектив развития отечественной оборонной промышленности Турции.

Он отметил, что доля отечественных технологий в оборонпроме Турции составляет 70 процентов.

«Благодаря усилиям Центра экологических испытаний Института исследований и разработок оборонной промышленности при TÜBİTAK все экологические испытания, в первую очередь вооружений, будут проводиться в нашей стране по международным стандартам», -сказал он.

«Мы мечтаем сделать Турцию одной из стран-лидеров 21 века», -заявил глава турецкого государства.