Армяне Ливана не вправе говорить от имени всех ливанцев - историк

БАКУ /Trend/ - Армяне Ливана не вправе говорить от имени всех ливанцев, каждый должен знать свое место. Об этом сказал Trend в понедельник известный ливанский историк Али Бекраки.

"Утверждения о том, что именно армяне представляют Ливан, абсурдны", - сказал он.

Бекраки отметил, что население Ливана достигает пяти миллионов человек, и лишь мизерная его часть - не более 150 тысяч человек, является этническими армянами.

Он добавил, что ливанские армяне также не вправе хоть как-то выступать против Турции и отношений Ливана с тюркоязычными странами в целом.

«Если армяне считают, что у них есть проблемы с турками, то президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, как можно их решить», - сказал историк.

Как отметил Бекраки, президент Турции неоднократно заявлял, что Анкара готова открыть архивы 1915 года и создать независимую историческую комиссию для расследования событий того периода.

«Пусть западные страны тоже откроют свои архивы и тогда прояснится, был ли «геноцид армян» в 1915 году», - сказал он.

По словам ливанского историка, сегодня Ливан переживает трудные дни и нуждается в поддержке братских стран, и Азербайджан и Турция - одни из таких стран.

«Друг познается в беде, и Азербайджан, оказав Ливану финансовую помощь, продемонстрировал ливанскому народу, что является другом. Это было воспринято народом Ливана с большим воодушевлением», - сказал он.

Он отметил, что оказанная Азербайджаном, а также Турцией финансовая поддержка очень важна для ливанцев.

"Несмотря на антитурецкую и антиазербайджанскую агитацию ряда ливанских СМИ, народ Ливана всегда относился к гражданам Турции и Азербайджана с большим уважением», - сказал Бекраки.



Отметим, что четвертого августа в бейрутском порту произошел сильный взрыв, в результате которого погибли сотни и были ранены более четырех тысяч ливанцев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил Президенту Ливана Мишелю Ауну письмо с соболезнованиями, в котором выражается солидарность азербайджанского народа с народом Ливана.

В тот же день премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение об оказании финансовой помощи Ливану.

Согласно распоряжению, учитывая потребность Ливана в гуманитарной помощи для ликвидации последствий случившейся трагедии, в целях оказания этой стране финансовой помощи из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год резервного фонда министерству иностранных дел Азербайджана выделяются средства в размере манатного эквивалента одного миллиона долларов США.

Министерству финансов поручено обеспечить выплату выделенных средств в установленном порядке. Распоряжение вступило в силу с даты подписания.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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