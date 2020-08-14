Увеличилось количество поездок из Турции в Азербайджан с целью трудоустройства

БАКУ/Trend/ - В январе-июле 2020 года значительно выросло число поездок из Турции в Азербайджан с целью трудоустройства.

Об этом сообщили в пятницу Trend в Главном управлении Службы занятости Турции (İŞKUR).

В январе-июле 2020 года число граждан Турции, посетивших Азербайджан посредством İŞKUR с целью поиска работы, выросло в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В частности, в январе-июле 2020 года по линии Службы занятости Азербайджан посетили 110 граждан Турции.

В целом за отчетный период по линии İŞKUR за рубеж отправились 5,134 тысячи граждан Турции, что на 53,9 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В июле 2020 года по линии данной структуры в Турции были обеспечены работой 79,098 тысячи граждан.

Из общего числа трудоустроенных 32,5 процента - женщины, 67,5 процента - мужчины.

Из общего числа обеспеченных работой в июле 2020 года 97 процента пришлись на долю частного сектора.

В июле 2020 года число безработных в Турции составило 3,325 миллиона человек, из которых 47,4 процента - женщины, 52,6 процента – мужчины.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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