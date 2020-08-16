Турция сокращает экспорт автомобилей на мировые рынки

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2020 года экспорт автомобилей из Турции на мировые рынки сократился на 28,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 12,992 миллиарда долларов.

Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.

Как отметили в ведомстве, экспорт автомобилей составляет 14,4 процента от общего экспорта страны за этот период.

"В июле 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки автомобили на сумму 2,201 миллиарда долларов, что на 24,1 процента меньше аналогичного показателя 2019 года", - сказали в ведомстве.

Экспорт автомобилей в июле 2020 года составил 14,7 процента от общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (июль 2019 - июль 2020) Турция экспортировала автомобили на сумму 25,365 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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