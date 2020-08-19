Среди граждан Туркменистана есть большой спрос на недвижимость в Турции

Турция 19 августа 2020 14:47 (UTC+04:00)
Среди граждан Туркменистана есть большой спрос на недвижимость в Турции
Песков: Отказ США не позволяет провести онлайн-саммит по Ирану в предложенном РФ формате
Песков: Отказ США не позволяет провести онлайн-саммит по Ирану в предложенном РФ формате
Объем перевалки грузов из Алжира через порты Турции в период пандемии превысил 3 млн тонн
Объем перевалки грузов из Алжира через порты Турции в период пандемии превысил 3 млн тонн
С начала года Китай сократил импорт цемента из Турции
С начала года Китай сократил импорт цемента из Турции
Лента новостей
В Азербайджане произведено более миллиона тонн овощей Бизнес 15:55
Uz-Kor Gas Chemical закупит налобные фонари путем тендера Тендеры 15:54
Маргерита Коста награждена орденом "Достлуг" - распоряжение Политика 15:54
Туркменская компания по переработке натуральной кожи начала экспорт продукции Бизнес 15:48
Метин Эйнуллаев назначен председателем правления Азербайджанского инвестиционного холдинга Политика 15:46
Инвестиции в обрабатывающую промышленность Казахстана выросли Казахстан 15:38
В Азербайджане из-за пандемии более чем на 30% сократились пассажироперевозки Транспорт 15:37
В Азербайджане с директорами школ была обсуждена подготовка к новому учебному году Общество 15:36
В Баку снизились цены на жилье Экономика 15:33
В Азербайджан на постоянное жительство прибыло свыше 800 человек Общество 15:30
«Лаборатория Касперского» отмечает резкий скачок DDoS-атак ИКТ 15:30
Письмо о безответственных действиях Армении опубликовано как документ ГА ООН, СБ ООН Политика 15:29
В Грузии назвали четыре точки, эпидситуация в которых требует особого внимания Грузия 15:24
В Азербайджане выявлено более 100 нарушений карантинных правил предпринимателями (ФОТО) Общество 15:22
Главный инфекционист о вероятности второй волны заражений коронавирусом в Азербайджане Общество 15:10
Государственная налоговая служба Азербайджана обратилась к предпринимателям Экономика 15:00
Песков: Отказ США не позволяет провести онлайн-саммит по Ирану в предложенном РФ формате Политика 14:59
В Азербайджане завтра будет до 35 градусов тепла Общество 14:52
В Азербайджане строятся 800 домов для семей шехидов и инвалидов войны Экономика 14:48
Среди граждан Туркменистана есть большой спрос на недвижимость в Турции Турция 14:47
Объем перевалки грузов из Алжира через порты Турции в период пандемии превысил 3 млн тонн Турция 14:47
В январе-июле Франция сократила импорт стали из Турции Турция 14:43
В Баку открылся новый центр техосмотра автомобилей Общество 14:43
Филиал «Татнефти» в Туркменистане объявляет тендер на выполнение строительно-монтажных работ Тендеры 14:37
Увеличилось производство продукции ненефтяного сектора в Азербайджане Бизнес 14:37
Марыйский регион Туркменистана обеспечивает внутренний рынок овощами Бизнес 14:34
Белый дом выделил Азербайджану $ 2 миллиона Общество 14:33
Объем пассажироперевозок в Баку за неделю вырос на 6% Общество 14:30
ВВП Азербайджана превысил $40 млрд Финансы 14:27
В Азербайджане увеличилось производство металлопродукции Бизнес 14:23
В Азербайджане растет производство сельхозпродукции Бизнес 14:23
В Азербайджане стал доступен альтернативный способ регистрации в группы дошкольного образования Общество 13:52
В кафе и ресторанах Баку ведутся проверки (ФОТО) Экономика 13:49
Юсиф Эйвазов и Анна Нетребко выступят на Зальцбургском фестивале Культура 13:47
В экзаменах в рамках конкурса по трудоустройству учителей в Азербайджане участвуют более 2700 человек Общество 13:44
В Бакинской Высшей Школе Нефти будет создан Учебный центр проекта Евросоюза ITACA Экономика 13:43
Turan Drilling & Engineering будет управлять закупочной деятельностью BP в Азербайджане Энергетика 13:35
Международный центр Низами Гянджеви расширяет связи Политика 13:32
Азербайджан наращивает железнодорожные грузоперевозки Транспорт 13:27
Об автомобилях на газовом топливе в Азербайджане — эксперт Общество 13:14
Евразийская Группа проведет оценку Туркменистана на соответствие рекомендациям ФАТФ Туркменистан 13:08
Азербайджанская нефть подорожала Финансы 13:07
В Азербайджане будет отмечаться 100-летний юбилей Гасана Сеидбейли - Распоряжение Политика 12:54
Для бурения в Загатале 18 субартезианских скважин выделены 1,26 миллиона манатов Политика 12:43
До 1,5 млн масок в сутки будут производить в Казахстане Казахстан 12:22
Туркменистан и Россия усилят сотрудничество в области безопасности Туркменистан 12:20
Иран значительно увеличил экспорт меди Экономика 12:13
Депутат Севиль Микаилова рассказала в интервью турецкому телеканалу 24 TV о том, что лицемерная политика Пашиняна по Карабаху является реальным препятствием мирному процессу (ВИДЕО) Политика 12:10
За сутки в Грузии выявлено десять новых случаев заражения COVID-19 Грузия 12:05
Туркменистан обнародовал количество добытого корня солодки Бизнес 12:03
Представлен первый трейлер фильма Хилала Байдарова, включенного в программу Венецианского кинофестиваля (ВИДЕО) Культура 12:01
В России за сутки выявили 4 828 случаев заражения коронавирусом Россия 11:39
В Азербайджане увеличилось производство строительного гипса Бизнес 11:29
Рашид Исмаилов назначен президентом "Билайна" ИКТ 11:26
Узбекистан начнет производство мраморной говядины в 2022 Узбекистан 11:16
В Армении за сутки зарегистрировано 210 новых случаев заражения коронавирусом Армения 11:04
Замиг Гусейнов перепел хит Анара Нагылбаза (ВИДЕО/ФОТО) Культура 11:02
Годовая инфляция в Великобритании в июле ускорилась до 1%, Европа 11:00
Сегодня из Грузии планируется возвращение еще 119 граждан Азербайджана Общество 10:55
Компания Илона Маска в шестой раз использовала ступень ракеты при запуске на орбиту Земли США 10:54
В Дашогузском регионе Туркменистана завершена посадка осеннего картофеля Бизнес 10:52
Туркменистан работает над внедрением ИКТ во все отрасли экономики ИКТ 10:33
Азербайджан наращивает производство электроэнергии Энергетика 10:31
Впервые в регионе PASHA Bank внедрил новейшее программное обеспечение по противодействию отмыванию денег NICE Actimize Экономика 10:31
Цена на золото в Азербайджане продолжает расти Финансы 10:30
МИД: Азербайджан решительно поддерживает все шаги Турции, основанные на международном праве Политика 10:23
Растет число деловых поездок из Турции в Казахстан Турция 10:17
С начала года Китай сократил импорт цемента из Турции Турция 10:08
Турция увеличила товарооборот с Узбекистаном Турция 10:04
Финляндия возвращает ограничения на границе для десяти стран Европа 10:04
С начала года во Франции вырос спрос на турецкий цемент Турция 10:01
Евро продолжает дорожать к манату Финансы 09:57
ВС Армении в течение суток 40 раз нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:51
Цены на нефть снижаются из-за сомнений относительно восстановления спроса в США Энергетика 09:51
В Азербайджане откроются еще три центра развития малого и среднего бизнеса Экономика 09:35
В Иране бесплатно обучается 0,5 млн. иностранных беженцев Общество 09:34
Расширяется использование современных ирригационных систем в азербайджанских фермерских хозяйствах Экономика 09:31
Госгранты на капельное орошение получили туркестанские предприниматели Казахстан 09:30
В Азербайджане 20 и 21 августа в экзаменах планируется участие около 37 тыс. абитуриентов Общество 09:28
В большинстве сел Сванети в Грузии могут снять карантин уже на этой неделе Грузия 09:20
В Азербайджане продолжает мониторинг агросадов на открытых лесных участках (ФОТО) Экономика 09:18
ISO о сотрудничестве с Туркменистаном Бизнес 09:17
МЧС Азербайджана назвало статистку природных и техногенных происшествий в этом году Общество 09:13
Equinor о текущем статусе проекта «Ашрафи-Дан Улдузу-Айпара» Энергетика 09:09
Более половины товарооборота Азербайджана пришлось на пять партнеров Финансы 09:07
Серия землетрясений магнитудой до 4,7 произошла на Тайване Другие страны 08:51
В Мали мятежники объявили о создании Национального комитета спасения народа Другие страны 08:42
Байдена утвердили кандидатом в президенты США от демократов США 08:37
На Филиппинах после землетрясения зафиксировали более 200 повторных подземных толчков Другие страны 08:32
С 1 сентября муниципальные парковки в Бишкеке станут бесплатными в выходные и праздничные дни Кыргызстан 08:32
Куба на следующей неделе начнет клинические испытания своей вакцины против COVID-19 Другие страны 08:14
271 случай заболевания коронавирусом выявлен в Казахстане за сутки Казахстан 07:55
Более тысячи граждан Грузии получили разрешение на поездку в Турцию Грузия 07:51
Билл Клинтон назвал Белый дом при Трампе эпицентром хаоса США 07:28
Тайфун "Хигос" обрушился на южное побережье Китая Другие страны 07:13
Британские ученые предложили новое объяснение того, как работают полоски зебр Интересное 06:55
Трамп предложил увеличить взимаемую с Amazon плату за доставку товаров по почте США 06:38
США и Япония создадут группировку низкоорбитальных спутников для укрепления ПРО США 06:23
В США республиканец Колин Пауэлл поддержал демократа Байдена на выборах президента США 06:02
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 22 млн В мире 05:49
Все новости