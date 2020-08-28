Турция начинает тестирование вакцины против коронавируса
БАКУ /Trend/ - Турция начинает тестирование вакцины против коронавируса, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что участие в тестировании вакцины примут 700 добровольцев из разных регионах Турции.
Тестирования вакцины стартует в начале сентября.
Отметим, что за последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 26 человек.
Общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 263 998 человек, за прошедшие 24 часа 1 491 тест на наличие вируса дал положительный результат.
За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 995 человек, общее число выздоровевших достигло 240 792 человек.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
Лента новостей
Состоялась видеоконференция с участием сопредседателей азербайджано-казахстанской Межправительственной комиссии
Помощник Президента встретился с руководителями НПО, работающих с семьями шехидов, карабахскими гази, ветеранами войны, лицами с инвалидностью, беженцами и вынужденными переселенцами (ФОТО)
Путь к урегулированию конфликта через восстановление территориальной целостности Азербайджана - посол Азербайджана в Италии
Сопредседатели и члены Международного центра Низами поздравили Первого вице-президента Мехрибан Алиеву
Губернатор Астраханской области РФ поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву по случаю дня рождения
Глава межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву
Ректор Первого Московского государственного медицинского университета поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву
Председатель Межгосударственного авиационного комитета поздравила Первого вице-президента Мехрибан Алиеву
Школы с массовым заражением коронавирусом перейдут на дистанционное обучение - минобразования Азербайджана
Итальянские муниципалитеты приобрели систему контроля соблюдения правил безопасности в период карантина
По случаю 70-летнего юбилея ректора МГИМО Анатолия Торкунова на телеканалах Россия-24 и Россия-1 транслировалось интервью Президента Ильхама Алиева (ВИДЕО)