В турецкой провинции Адана вспыхнул лесной пожар
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Адана произошел пожар в лесном массиве, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, пожар вспыхнул вечером в сосновом лесу в районе Караисалы.
На место происшествия было отправлено 30 поливочных машин, 10 цистерн с водой, 2 вертолета, 2 бульдозера и 1 грейдер. Бригады жандармерии перекрыли дорогу, ведущую к зоне пожара, для движения транспорта.
Спустя примерно 5 часов пожарные взяли под контроль пожар.
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