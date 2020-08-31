В турецкой провинции Адана вспыхнул лесной пожар

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Адана произошел пожар в лесном массиве, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, пожар вспыхнул вечером в сосновом лесу в районе Караисалы.

На место происшествия было отправлено 30 поливочных машин, 10 цистерн с водой, 2 вертолета, 2 бульдозера и 1 грейдер. Бригады жандармерии перекрыли дорогу, ведущую к зоне пожара, для движения транспорта.

Спустя примерно 5 часов пожарные взяли под контроль пожар.