Песчаная буря обрушилась на Анкару
БАКУ /Trend/ - Песчаная буря обрушилась на районы турецкой провинции Анкара, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, инцидент произошел в районах Полатлы и Хаймана. Под воздействием бури полетели крыши некоторых домов и предприятий, а также повалились деревья.
Губернатор Анкары Васип Шахин заявил, что согласно предварительным данным, шесть граждан страны получили легкие травмы.
На данный момент информации о человеческих жертвах не поступало.
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