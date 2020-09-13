Песчаная буря обрушилась на Анкару

БАКУ /Trend/ - Песчаная буря обрушилась на районы турецкой провинции Анкара, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, инцидент произошел в районах Полатлы и Хаймана. Под воздействием бури полетели крыши некоторых домов и предприятий, а также повалились деревья.

Губернатор Анкары Васип Шахин заявил, что согласно предварительным данным, шесть граждан страны получили легкие травмы.

На данный момент информации о человеческих жертвах не поступало.