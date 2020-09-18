В Турции произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на востоке Турции. Об этом, как передает Trend, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 04:15 (GMT+4). Эпицентр землетрясения располагался в 88 километрах к югу от города Сиирт. Очаг залегал на глубине двух километров.
Данные о возможных жертвах и разрушениях не поступали.
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