БАКУ /Trend/ - В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом, как передает Trend, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 23:08 (GMT+4). Эпицентр землетрясения располагался в 41 километре к югу от города Аксарай. Очаг залегал на глубине семи километров.

Данные о возможных жертвах и разрушениях не поступали.