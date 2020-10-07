Армения реальная угроза для энергетической безопасности Европы – правительство Турции

БАКУ /Trend/ - Подвергая артобстрелу трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан Армения показала, что является реальной угрозой для энергетической безопасности Европы. Об этом сказали Trend во вторник в правительстве Турции.

Как отметили в правительстве Турции, к большому сожалению, безнаказанность Армении все больше придает ей наглость.

«Мировое сообщество немедленно должно пересекать все военные действия Армении и потребовать вывести войска из оккупированных территорий» - сказали в правительстве Турции.

Отметим, что седьмого октября 2020 года Армения подвергла обстрелу трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан ракетами кассетного типа.

Об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Армения подвергла трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан обстрелу ракетами кассетного типа. Ракеты упали в 10 метрах от трубопровода БТД на территории Евлахского района. Более 300 осколков кассетных ракет были разбросаны вокруг. Трубопровод не поврежден. На месте работает ANAMA. Это отчаянные попытки Армении атаковать энергетическую инфраструктуру", - написал он.

Четвертого октября ВС Армении произвели ракетный обстрел города Гянджа. В тот же день вооруженные силы Армении нанесли ракетный удар по промышленному городу Мингячевир. Кроме того, по районам Хызы и Абшерон были выпущены две ракеты средней дальности с дальностью полета 300 км.

Армянская сторона 6 октября официально признала отступление своих войск.

ВС Армении на оккупированных территориях Азербайджана проводят "тактическое отступление" на ряде участков линии соприкосновения. Об этом заявил "спикер" главаря карабахских сепаратистов Ваграм Погосян.

То, что Погосян назвал "тактическим отступлением", на самом деле - бегство ВС Армении под сокрушительными ударами азербайджанской армии.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.