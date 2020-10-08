Турция увеличила экспорт бобовых и зерновых
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Фархад Бадалбейли: Мы обязательно увидим, как под торжественные звуки Государственного Гимна Азербайджана будет водружено знамя победы в Шуше
Генпрокуратура Азербайджана: В результате артобстрела армянскими ВС Геранбоя погиб еще один мирный житель
Президент Ильхам Алиев: Армения использует гражданских лиц для того, чтобы было больше людей на местах
Президент Ильхам Алиев прокомментировал позицию России, Ирана и США по нагорно-карабахскому конфликту
Президент Ильхам Алиев: Почему человек, родившийся в Армении, должен сражаться против нас на азербайджанской земле?
Президент Ильхам Алиев: Вооруженные беспилотные летальные аппараты производства Турции облегчают нашу работу
Президент Ильхам Алиев: Слова «Азербайджан не одинок» в поступающих из Турции письмах людей, конечно, приумножили любовь к Турции
Президент Ильхам Алиев: Армения - расистское государство, представители ни одной другой национальности там не могут жить
Президент Ильхам Алиев: Армения проигрывает бой и чтобы остановить нас, прибегает к гнусным действиям
Президент Ильхам Алиев руководству Армении: чем раньше вы покинете оккупированные земли, тем лучше будет для вас
Президент Ильхам Алиев: Мы неоднократно говорили, что в отношении государства-оккупанта - Армении должны были быть применены санкции
Президент Ильхам Алиев: Все идет по плану, сегодня Азербайджанская армия восстанавливает территориальную целостность страны
Минобороны Азербайджана распространило видеокадры с брошенной убегающими армянами военной техникой (ВИДЕО)
Армия Азербайджана захватила несколько новых опорных пунктов, уничтожила военную технику ВС Армении - Минобороны
Хикмет Гаджиев: Вызывает опасение, что Армения пытается привлечь армян из других стран к участию в нагорно-карабахских боях
Под руководством Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева на Центральном командном пункте Минобороны состоялось оперативное совещание (ФОТО)
Обстрелы со стороны ВС Армении вызывают пожары и разрушения на гражданских объектах — МЧС Азербайджана (ФОТО)
В результате армянских провокаций в населенных пунктах Азербайджана повреждены линии электропередачи (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Мы рассматриваем армян, проживающих на территории Карабаха, как своих граждан
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан в наемниках не нуждается, сегодня Азербайджанская армия – это мощная армия
Президент Ильхам Алиев: На данный момент Турция никоим образом не является вовлеченной стороной в нагорно-карабахский конфликт
Президент Ильхам Алиев: В первую очередь Турция и Россия могут реально оказать позитивное воздействие на события в регионе для снижения эскалации
В Балакене, Огузе и Шеки семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены частные дома (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Армянский премьер-министр надоел мировым лидерам своими телефонными звонками
Президент Ильхам Алиев: Несмотря на артобстрелы с армянской территории, мы по территории Армении никаких ударов не наносим
Президент Ильхам Алиев: В первую очередь, должны быть выполнены 4 резолюции Совета Безопасности ООН по нагорно-карабахскому конфликту
Президент Ильхам Алиев: Каждый раз, когда Армения терпит поражение на поле боя, она прибегает к подлым действиям
Эвакуированная с освобожденных территорий армянская женщина: В Азербайджане со мной обращаются хорошо (ФОТО)
Коллектив Дворца Гейдара Алиева поддержал ВС Азербайджана – за освобождение наших земель от оккупации
Оглашены доходы компаний, занимающихся незаконным предпринимательством на оккупированных территориях Азербайджана
Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана пожертвовало средства в Фонд помощи вооруженным силам