Франция увеличила импорт цемента из Турции
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Европа должна делать выбор между Арменией и своей энергетической безопасностью - правительство Турции
Нападение Армении на Гянджу разбивает надежды на урегулирование карабахского конфликта мирным путем - турецкий эксперт
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации 3 села Физулинского района, 5 сел Ходжавендского района
Необходимо усилить внимание к соблюдению правил карантина и санитарно-гигиеническим требований - TƏBİB
Информационная война, которую пытается вести Армения против Азербайджана, не выдерживает никакой критики - украинский военный обозреватель (ВИДЕО)
Пашинян признает отступления ВС Армении на северном и южном направлениях в зоне нагорно-карабахского конфликта
Отношение общественности в Грузии к карабахскому конфликту обсуждено на площадке "Наше время" (ВИДЕО)
AccessBank дал старт проекту по повышению грамотности гражданской обороны в прифронтовых филиалах (ФОТО)
3 студента UNEC успешно завершили программу международного бакалавриата Лондонской школы экономики/Лондонского университета
Армения совершила преступление против человечности, открыв огонь со своей территории по мирному населению Гянджи - Эльчин Амирбеков
Известные личности исполняют гимн Азербайджана! Мы поступимся жизнью, но ни пядью нашей Родины (ВИДЕО)
Участвующие в боях на оккупированных территориях наемники автоматически превращаются в легитимную цель армии Азербайджана - помощник Президента
Заявление минобороны Армении о готовности наносить удары по любым военным объектам в Азербайджане - крайне опасно – Игорь Коротченко
Азербайджанские дизайнеры представили коллекцию из военного камуфляжа в поддержку армии (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджан защищает свои территории от незаконного иностранного военного присутствия - украинский депутат
Используя современную боевую тактику, азербайджанская армия уничтожает огневые точки ВС Армении - военный эксперт
В случае атак с территории Армении Азербайджан сохраняет за собой право обезвреживания легитимных военных целей - помощник Президента
Подписан меморандум о реализации в Туркменистане проекта «Единое окно для экспортно-импортных операций»