Германия сократила импорт турецких кожаных изделий

Турция 16 октября 2020 12:02 (UTC+04:00)
Германия сократила импорт турецких кожаных изделий
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