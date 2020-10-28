МИД Турции вызвал поверенного в делах Франции из-за карикатуры на Эрдогана

Министерство иностранных дел Турции вызвало поверенного в делах Франции из-за публикации карикатуры на президента Тайипа Эрдогана в парижском еженедельном журнале "Шарли эбдо", сообщил в среду телеканал Си-эн-эн тюрк, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, МИД республики решительно осудил публикацию в журнале и передал соответствующую позицию представителю Франции.