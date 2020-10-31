БАКУ /Trend/ - В Измире из-под завалов спасены еще 100 человек.

Как передает в субботу Trend, все они госпитализированы.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Также сообщается, что правоохранительными органами задержаны шесть человек, распространявших в социальных сетях провокационную информацию в связи с землетрясением в Измире.

Напомним, что вчера в турецком городе Измир произошло землетрясение силой 6,9 балла. В результате погибли 24, ранены 804 человека.

(Текст: Турал Гараджаев)