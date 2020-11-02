Число жертв землетрясения в Измире достигло 91

Число жертв землетрясения магнитудой 6.6 в турецком Измире возросло до 91.

Об этом сообщили в понедельник в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Из 962 пострадавших 743 выписаны из больниц, лечение 155 человек продолжается.

В отделениях реанимации остаются девять жителей запада Турции, состояние четырех из которых оценивается как тяжелое.

Поисково-спасательные работы продолжаются на завалах 5 жилых домов.

Прокуратура Измира в понедельник вечером выдала ордер на арест 9 из 11 лиц, причастных к строительству домов, обрушившихся в зоне землетрясения на западе Турции.