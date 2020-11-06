Россия и Турция подписали новое соглашение о международных автоперевозках

Турция 6 ноября 2020 22:04 (UTC+04:00)
Россия и Турция подписали новое соглашение о международных автоперевозках

Новое межправительственное соглашение о международных автомобильных перевозках подписано между Россией и Турцией, говорится в сообщении Минтранса РФ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Документ обновляет и актуализирует договорно-правовую базу между странами в области автомобильных перевозок, заменив соглашение, подписанное между СССР и Турцией в 1988 г.", - уточнили в министерстве.

В Минтрансе также отметили, что новый документ в полной мере соответствует принципам международного партнерства и будет способствовать увеличению пассажирских и грузовых автоперевозок и, в конечном итоге, дальнейшему развитию товарооборота.

"Новое соглашение выведет взаимоотношения между Россией и Турцией в области международного автомобильного сообщения на качественно новый уровень и создаст наиболее благоприятные условия осуществления международных автоперевозок для перевозчиков обеих стран", - подчеркнули в министерстве.

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