Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 342 тысячи
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 87 человек, общее число жертв заболевания достигло 11 059.
Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 399 360, за прошедшие 24 часа 2 529 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 2 215 человек, общее число выздоровевших достигло 342 501.
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