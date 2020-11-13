Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 348 тысяч
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 93 человека, общее число жертв заболевания достигло 11 326.
Об этом, как передает в пятницу Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 407 939, за прошедшие 24 часа 3 045 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 2 010 человек, общее число выздоровевших достигло 348 804.
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