Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 348 тысяч

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 93 человека, общее число жертв заболевания достигло 11 326.

Об этом, как передает в пятницу Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 407 939, за прошедшие 24 часа 3 045 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 2 010 человек, общее число выздоровевших достигло 348 804.