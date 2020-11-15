В Турции произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Тунджели произошло землетрясение магнитудой 4,1,

Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD),

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 00:22 по местному времени. Эпицентр подземных толчков находился в районе Пюлюмюр.

Очаг землетрясения залегал на глубине 74,6 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.