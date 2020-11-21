Эрдоган провел переговоры с королем Саудовской Аравии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом. Об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью АП Турции, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Стороны обменялись мнениями относительно состояния двусторонних отношений.

Также обсуждены вопросы, касающиеся предстоящего саммита лидеров стран "Большой двадцатки" (G20), на котором будет председательствовать Саудовская Аравия.

Президент Эрдоган и король Салман договорились держать открытыми каналы диалога с целью улучшения двусторонних отношений и урегулирования существующих между странами проблем.