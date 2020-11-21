Узбекистан значительно сократил импорт стали из Турции

Турция 21 ноября 2020 13:40 (UTC+04:00)
Узбекистан значительно сократил импорт стали из Турции
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На строительном рынке Грузии растет спрос на турецкий цемент
Грузия незначительно увеличила импорт стали из Турции
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