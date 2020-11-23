Обыск турецкого сухогруза проведен без согласия Анкары - IRINI

Турция 23 ноября 2020 23:43 (UTC+04:00)
Обыск турецкого сухогруза проведен без согласия Анкары - IRINI

Командование операции IRINI признало, что обыск судна под турецким флагом в Средиземном море не был согласован с Анкарой, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

В заявлении командного центра операции утверждается, что перед проведением обыска были предприняты "добросовестные усилия" для получения согласия Турции в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН. "Не получив ответа от государства флага, команда немецкого фрегата "Гамбург" поднялась на борт судна в международных водах, примерно в 160 морских милях к северу от порта Бенгази", -говорится в заявлении.

В IRINI отметили, что "капитан корабля и его команда проявили готовность к сотрудничеству с абордажной командой".

"Когда государство флага уведомило, что оно отказывает в разрешении на осмотр судна, операция IRINI приостановила поисковые действия, в ходе которых на борту не было обнаружено никаких доказательств наличия незаконных материалов, и судну было разрешено следовать по своему маршруту", -сказано в коммюнике.

В заявлении также говорится, что это пятая операция по высадке на борт морских судов в международных водах с момента начала IRINI, и она была осуществлена в рамках ее мандата.

Немецкий фрегат, задействованный в операции ЕС - IRINI, в ночь на понедельник задержал в Средиземном море на несколько часов турецкий сухогруз с гуманитарной помощью для Ливии.

По данным турецкой стороны, сухогруз ROSELINA-A под флагом Турции, направлялся из Стамбула в ливийский порт Мисрата с грузом продовольствия и красок, однако был остановлен в нарушении норм международного права.

Инцидент произошел в ночь на 23 ноября у берегов греческого полуострова Морея. Путь судна преградил фрегат ВМС Германии.

Согласно нормам международного морского права, досмотр судна под иностранным флагом, может проводиться лишь с согласия команды. Согласие дано не было. Несмотря на это, германские военные высадились на вертолете на сухогруз.

Экипаж ROSELINA-A снял на мобильные телефоны противоправные действия германских военных.

Военные с немецкого фрегата произвели обыск контейнеров, находившихся на борту сухогруза. Затем сухогруз продолжил движение в направлении Ливии.

В Анкаре назвали действия германской стороны "скандальными" и пообещали обратиться в международные организации в связи с провокацией в Средиземном море.

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