Четкая позиция Президента Ильхама Алиева разрушила расчеты Эммануэля Макрона- президент Турции

БАКУ /Trend/ - Четкая позиция Президента Ильхама Алиева разрушила расчеты Эммануэля Макрона ,сказал президент Турции Реджеп Таййип Эрдоган , пишет в пятницу Trend со ссылкой на агентство Анадолу.

По словам Эрдогана , позиция которая проденосстрировал Макрон, показатель его политической неопытности.

Он также отметил, что победа в Карабахе открыла новую страницу в истории Кавказа. «Уверен, что история региона отныне будет развиваться в совершенно ином русле»- сказал он.