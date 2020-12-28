Турция и Великобритания подпишут Соглашение о свободной торговле 29 декабря. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабмина республики, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

"Соглашение о свободной торговле с Великобританией станет нашим самым важным торговым соглашением после соглашения о Таможенном союзе c ЕС", -заявил глава государства.

Турецкий лидер выразил уверенность, что документ "положит начало новой эре", принеся пользу интересам обеих стран.

Касаясь перспектив экономического развития страны, президент Эрдоган сообщил, что инвестиционный спрос в Турции за 11 месяцев текущего года вырос на 30 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"По состоянию на 25 декабря наш экспорт достиг 166 млрд долларов, что превосходит наши цели на весь 2020 год", - констатировал президент.

Он также отметил, что Турция намерена превратиться в крупного экспортера продовольствия, не ограничиваясь рамками собственного сельхозпроизводства.

Далее в своей речи президент Эрдоган затронул тему борьбы с пандемией коронавируса нового типа.

По его словам, ожидается, что первые партии китайской вакцины от COVID-19 будут доставлены в Турцию до Нового года.

Глава государства подчеркнул также, что Турция нацелена на скорейшую разработку собственных вакцин от COVID-19. "Мы полны решимости как можно скорее предложить нашей стране более одной вакцины собственного производства", - сказал он.