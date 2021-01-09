В перестрелке с террористами погиб турецкий военнослужащий

БАКУ /Trend/ - В результате перестрелки с террористами в турецкой провинции Диярбакыр погиб сотрудник жандармерии ВС Турции.

Об этом говорится в сообщении МВД Турции, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, также в ходе перестрелки были ранены два сотрудника жандармерии.

Отмечается, что операция в указанном регионе продолжается.