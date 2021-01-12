Эрдоган считает, что вступление Турции в ЕС ликвидировало бы пробел после Brexit

Вступление Турции в Европейский союз (ЕС) помогло бы ликвидировать пробел, образовавшийся после выхода Соединенного Королевства из состава сообщества (Brexit). Такое мнение выразил во вторник президент Турции Тайип Эрдоган в ходе выступления в Анкаре перед послами стран ЕС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Принятие Турции в ЕС было бы онтологическим выбором для союза, это бы помогло ликвидировать пробел, оставшийся после Brexit", - считает Эрдоган.

Кроме того, по словам турецкого президента, "Восточное Средиземноморье должно перестать быть ареной конкуренции или противостояния". "Необходимо наладить сотрудничество, которое будет отвечать интересам всех сторон в регионе", - подчеркнул он, выразив также надежду, что "зондирующие переговоры с Грецией в январе ознаменуют новую эру" в отношениях между Анкарой и Афинами.