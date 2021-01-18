Турецкие спасатели возобновили поиски членов экипажа судна Arvin в Черном море

Спасательные службы Турции в понедельник возобновили поисково-спасательную операцию у побережья провинции Бартын в районе крушения сухогруза Arvin с украинско-российским экипажем. Об этом сообщает газета Hurriyet, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В работах участвуют береговая охрана Турции и правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям. Ведутся поиски пятерых членов экипажа, которых не удалось обнаружить в воскресенье.