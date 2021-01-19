Свыше семи тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки

Турция 19 января 2021 22:53 (UTC+04:00)
Свыше семи тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 167 человека, общее число жертв заболевания достигло 24 328.

Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 399 781, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказался результат 6 818 тестов.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 7 218 человек, общее число выздоровевших достигло 2 277 987.

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