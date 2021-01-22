Свыше шести тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 153 человека, общее число жертв заболевания достигло 24 640.

Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 412 505, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказался результат 6 289 тестов.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 6 113 человек, общее число выздоровевших достигло 2 290 032.